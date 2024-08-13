Пришвидшить подання заявки на "єВідновлення": у "Дії" можна буде згенерувати витяг про несудимість

Міністерство цифрової трансформації розширило можливості програми "єВідновлення", щоб власники пошкодженого Росією майна могли подавати заявки швидше та зручніше.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Тепер в "Дії" можна буде замовити витяг про несудимість, а заявку на компенсацію зможуть подавати не лише власники, а й їхні законні представники.

Згідно з повідомленням, витяг про несудимість можна буде замовити в "Дії" при заповненні заявки на "єВідновлення".

"Команда помітила, що під час оформлення заявки на "єВідновлення" багато часу йде на перевірку того, чи є в людини судимість за злочини проти національної безпеки. Раніше комісія місцевої влади, яка оцінювала пошкодження житла, сама перевіряла цю інформацію. Перевірка могла тривати від декількох днів до тижнів. Пофіксили це", - розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Тепер під час подання заявки можна буде замовити цей витяг в Дії — і він сам підтягнеться.

Що стосується подання заявки законними представниками неповнолітніх або недієздатних осіб, які є одноосібними власниками пошкодженого майна, то тепер вони можуть подавати заявки на "єВідновлення" та отримувати виплати на ремонт.

Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу з підтверджувальними документами, що засвідчують їхній статус законного представника. Кошти надійдуть на картку "єВідновлення" представника.

У “Дії” запустили збір заявок для міжнародного Реєстру збитків

Додамо, що в кінці липня українці отримали можливість подавати заявки на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі через портал "Дія", без необхідності реєстрації у Реєстрі речових прав або наявності акту обстеження майна.

Для цього потрібно зареєструватися або увійти до кабінету громадянина на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису. Потім заповнити заяву, вказавши всі необхідні дані, підписати її електронним підписом та відправити.

Заява буде опрацьована та, у разі прийнятності, зареєстрована в міжнародному Реєстрі збитків. Також статус заяви та повідомлення про хід її розгляду можна буде відстежувати в кабінеті громадянина на порталі та в мобільному застосунку "Дія".

Окрім цього, з початку серпня мешканці в зоні активних бойових дій в Україні теж можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".