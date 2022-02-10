Соцсеть Twitter решила выкупить свои акции на $4 млрд

Руководство социальной сети Twitter объявило обратный выкуп акций на $4 млрд, сообщает РБК.

Как отмечает агентство, во второй половине дня, 10 февраля, акции Twitter на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 9,7% — $41,5 за бумагу.

В РБК отмечают, что резкий рост цен на акции наблюдался после новости о том, что сеть Twitter объявила о новой программе обратного выкупа своих акций на сумму $4 млрд в дополнение к уже существующей программе выкупа на $2 млрд, утвержденной в 2020 году.

"План выкупа акций Twitter помогает инвесторам не обращать внимания на относительно слабые результаты и прогнозы компании", — рассказал старший аналитик Investing.com Джесси Коэн.

Но впоследствии ценные бумаги Twitter растеряли весь рост и потеряли в цене 3,5%, до $36,5.

При этом социальная сеть сообщила о более слабых, чем ожидалось, квартальных доходах от рекламы и меньшем, чем ожидалось, приросте числа пользователей.

Так, доходы от рекламы в четвертом квартале выросли на 22% по сравнению с прошлым годом и составили $1,41 млрд, что ниже оценок аналитиков Refinitiv на уровне $1,43 млрд.

В четвертом квартале у компании появилось 6 млн новых пользователей, а среднее число активных пользователей в день выросло до 217 млн человек. Это на 13% больше, чем годом ранее, однако меньше консенсус-прогноза опрошенных Refinitiv аналитиков, ожидавших показатель на уровне 218,5 млн.

Выручка Twitter в четвертом квартале увеличилась на 22% — до $1,6 млрд. Чистая прибыль компании за четвертый квартал сократилась на 18% в годовом выражении — до $181,7 млн.

Напомним, соцсеть Twitter создала специализированную команду для разработки решений в области блокчейна, криптовалют, децентрализованных приложений и DeFi.