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Telegram, TikTok, "Дія" и Google Pay набирают популярность у украинцев
Мессенджер Telegram, сервис для создания и просмотра видео TikTok, мобильные приложения “Дія” и Google Pay продемонстрировали в 2021 году в Украине стремительный рост.
Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.
Так, в конце 2021 года аудитория применения электронных документов и государственных услуг "Дія" (73,9%) приблизилось к аудитории Facebook messenger (74,4%) в Украине. За последний год приложение "Дія" выросло более чем в два раза.
Мессенджер Telegram (88,5%) зафиксировал свое преимущество над Instagram (78,9%) с опережением в охвате уже почти на 10%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подобными темпами растет и приложение для бесконтактных оплат Google Pay, которым в декабре 2021 года активно пользуются 53,2% украинцев против 31,7% в декабре 2020 года.
В свою очередь сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok cтабильно находится среди самых быстрорастущих приложений в Украине.
За последний год приложение также выросло почти в 2 раза – с 24,3% в декабре 2020 года до 44,9% в декабре 2021 года.
"Среди приложений, не попавших в топ, но также демонстрирующих стремительный рост в Украине за последний год, можно отметить YouTube Music, Netflix, Helsi.me и Tabletki.ua", — прокомментировала руководительница проекта CMeter Ирина Ворон.
Данные Kantar CMeter, desktop и mobile – интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет, n=5000.
Данные CMeter Mobile – мобильные пользователи Android 16-55 лет, n=1500.
Исследование CMeter объединяет данные из трех источников:
Site-centric-счетчики, интегрированные в сайты;
Frame-centric-счетчики, установленные не на сайте, а во фрейме баннерной сети;
User-centric-панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах рядом со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респонденты), также фиксирует контакт панелистов с контентом.
Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь данных.