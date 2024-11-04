У додатку “Резерв+” запустили бета-тестування онлайн-відстрочок

4 листопад Міністерство оборони розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у додатку “ Резерв+ ”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Чиновниця розповіла, що першими інструкції отримають студенти та аспіранти, які заповнили форму на тестування. Після них в процес будуть включені люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

"Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах", — зазначила Черногоренко.

За її словами, особи, які вже мають відстрочку, зможуть її продовжити лише після завершення терміну її дії, оскільки одночасно не може бути двох активних відстрочок.

"Проте, ми вдячні і тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян. (…) Якщо ви не встигли зареєструватись на тестування, не переймайтесь. До запуску послуги залишились лічені дні", - написала вона.

Черногоренко також закликала всіх учасників тестування надавати зворотний зв'язок, підкреслюючи важливість їхнього внеску у цифровізацію військового обліку.

Нагадаємо, в жовтні у застосунку "Резерв+" запрацював сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Так, рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема, із використанням мобільного застосунку "Дія".

Для того, щоб сервіс запрацював, Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі.