Ukrainian TechComms Days 2024 - починається зворотний відлік!

IT Ukraine Association запрошує вас на першу в Україні конференцію, присвячену PR та комунікаціям, маркетингу, SMM та медіа у сфері IT

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TechComms Days стартує вже цього тижня у Києві. Перша в Україні конференція для керівників та спеціалістів з PR та комунікацій, маркетологів, SMM-фахівців та медіа, що працюють у сфері IT.

20-21 червня 2024 (Side Event та Conference Day)

Програма заходу та квитки - https://techcommsdays.com.ua/

Ukrainian TechComms Days 2024 організовано IТ Ukraine Association

Протягом цих двох днів ви матимете унікальну можливість долучитися до мережі професіоналів, обмінятися ідеями та отримати нові інсайти для успішного ведення комунікацій у технологічному бізнесі.

В основний день конференції (21 червня) на вас чекає безліч дискусійних панелей, серед яких:

“Хто насправді просуває тех-бренд України?” - розкаже Ігор Полич, CEO, Devlight; Марина Дадінова, заступниця голови Brand Ukraine, керівниця програмного напряму.

“Топ-виклики 2024 року в тех-індустрії – комунікації та маркетинг” - Сергій Коноплицький, головний редактор SPEKA; Олена Ліснича, Performance Marketing Lead в EPAM Anywhere; Юлія Жулій, Head of PR, NovaPay.

“ШІ в комунікаціях та маркетингу” - висвітлить Стас Юрасов (модератор), CEO dev.ua; Анна Булах, голова з етики та партнерств у Respeecher; Діана Хрущова, менеджерка напряму AI в Міністерстві цифрової трансформації; Марія Лисиця, SMM&PR менеджерка OLX Україна та Центральна Азія; Владислав Ткачук, Marketing Director, GlobalLogic.

Та практичні кейс-стаді, зокрема:

“Креативність в тренді” - Костя Шнайдер, Chief Creative Director, Publicis Groupe Ukraine and Czech Republic, Saatchi & Saatchi Ukraine.

“Побудова відносин із міжнародними медіа: як знайти win-win підхід?” - Валерія Круцьких, Jr. Partner та PR-директорка SLOVA Tech PR.

“Як пояснити цінність IT-продукту за 5 секунд. Інфографіка та візуалізація як інструмент комунікації та побудови довіри” - Станіслав Шум, засновник та CEO Top Lead.

У рамках Side Event (20 червня) відбудуться:

“Інтерв'ю навпаки”, де ви зможете розпитати редакторів, які саме теми про ІТ-індустрію їх цікавлять, що треба вкладати в пітчинг і як побудувати довгострокові відносини із журналістами. Спікери: Марк Поллок, PR спеціаліст Intellias, Ася Гарбузова, Lead редакторка DOU, Валентина Дудко, редакторка вертикалі "Стартапи" Forbes Ukraine, Вікторія Бутенко, Продюсерка CNN в Україні, Віра Ворон, Керівниця MC.today, ITC.ua, Highload та комунікаційної агенції Creators Communications.

“Мобільні застосунки та споживач: як стати брендом в телефоні кожного українця” - кейс-стаді від Ігоря Полича , CEO Devlight.

, CEO Devlight. “Тренди й виклики соціальних мереж. Як убезпечити бізнес та себе?” - дискусійна панель з Оксаною Кононовою , CEO сервісу медіааналітики та моніторингу згадок у ЗМІ LOOQME, Максимом Саваневським , CEO PlusOne Social Impact, Оксаною Мороз , Засновницею волонтерської ініціативи "Як не стати овочем", Авторкою і ведучою радіо- / телепрограм з інфогігієни.

, CEO сервісу медіааналітики та моніторингу згадок у ЗМІ LOOQME, , CEO PlusOne Social Impact, , Засновницею волонтерської ініціативи "Як не стати овочем", Авторкою і ведучою радіо- / телепрограм з інфогігієни. “Чи варто бізнесу йти в ТікТок?” - кейс-стаді від Маші Лаврової, TikTok-продюсерка в Kyiv Independent.

та багато інших дискусій, кейсів та спічів від майже 50 експертів

Детальна програма обох днів та квитки: yan.ua/l/UTCD

Приєднуйся до заходу, що стимулює трансформацію ринку IT-комунікацій в Україні!

Ukrainian TechComms Days 2024 організовано IТ Ukraine Association. Bank partner – UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Automotive partner – Mercedes-Benz Ukraine. Gold partner - Devlight. Silver partners - Epam Ukraine, iSpace, Logitech, Top Lead. Partners - Конгресно-виставковий центр «Parkovy», YouControl, YouScan. Charity partner – Благодійний фонд «Твоя опора». Gift partner - Gifty. General media partners – MC.today та Looqme. Heath partner - Дніпролаб. Water partner - Трускавецька. Cocktail partner - Jack Daniel’s. Fruit partner - Mandarinki. Juice partner - Galicia. Ice Cream partner - Три Ведмеді.

Для всіх читачів DELO.UA діє знижка на квиток будь-якого типу в 40%. Для її отримання потрібно просто скористатись промокодом: ITU_UTCD_40