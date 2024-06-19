- Тип
- Partner
- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Ukrainian TechComms Days 2024 - починається зворотний відлік!
IT Ukraine Association запрошує вас на першу в Україні конференцію, присвячену PR та комунікаціям, маркетингу, SMM та медіа у сфері IT
TechComms Days стартує вже цього тижня у Києві. Перша в Україні конференція для керівників та спеціалістів з PR та комунікацій, маркетологів, SMM-фахівців та медіа, що працюють у сфері IT.
20-21 червня 2024 (Side Event та Conference Day)
Програма заходу та квитки - https://techcommsdays.com.ua/Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Ukrainian TechComms Days 2024 організовано IТ Ukraine Association
Протягом цих двох днів ви матимете унікальну можливість долучитися до мережі професіоналів, обмінятися ідеями та отримати нові інсайти для успішного ведення комунікацій у технологічному бізнесі.
- В основний день конференції (21 червня) на вас чекає безліч дискусійних панелей, серед яких:
- “Хто насправді просуває тех-бренд України?” - розкаже Ігор Полич, CEO, Devlight; Марина Дадінова, заступниця голови Brand Ukraine, керівниця програмного напряму.
- “Топ-виклики 2024 року в тех-індустрії – комунікації та маркетинг” - Сергій Коноплицький, головний редактор SPEKA; Олена Ліснича, Performance Marketing Lead в EPAM Anywhere; Юлія Жулій, Head of PR, NovaPay.
- “ШІ в комунікаціях та маркетингу” - висвітлить Стас Юрасов (модератор), CEO dev.ua; Анна Булах, голова з етики та партнерств у Respeecher; Діана Хрущова, менеджерка напряму AI в Міністерстві цифрової трансформації; Марія Лисиця, SMM&PR менеджерка OLX Україна та Центральна Азія; Владислав Ткачук, Marketing Director, GlobalLogic.
Та практичні кейс-стаді, зокрема:
- “Креативність в тренді” - Костя Шнайдер, Chief Creative Director, Publicis Groupe Ukraine and Czech Republic, Saatchi & Saatchi Ukraine.
- “Побудова відносин із міжнародними медіа: як знайти win-win підхід?” - Валерія Круцьких, Jr. Partner та PR-директорка SLOVA Tech PR.
- “Як пояснити цінність IT-продукту за 5 секунд. Інфографіка та візуалізація як інструмент комунікації та побудови довіри” - Станіслав Шум, засновник та CEO Top Lead.
- У рамках Side Event (20 червня) відбудуться:
- “Інтерв'ю навпаки”, де ви зможете розпитати редакторів, які саме теми про ІТ-індустрію їх цікавлять, що треба вкладати в пітчинг і як побудувати довгострокові відносини із журналістами. Спікери: Марк Поллок, PR спеціаліст Intellias, Ася Гарбузова, Lead редакторка DOU, Валентина Дудко, редакторка вертикалі "Стартапи" Forbes Ukraine, Вікторія Бутенко, Продюсерка CNN в Україні, Віра Ворон, Керівниця MC.today, ITC.ua, Highload та комунікаційної агенції Creators Communications.
- “Мобільні застосунки та споживач: як стати брендом в телефоні кожного українця” - кейс-стаді від Ігоря Полича, CEO Devlight.
- “Тренди й виклики соціальних мереж. Як убезпечити бізнес та себе?” - дискусійна панель з Оксаною Кононовою, CEO сервісу медіааналітики та моніторингу згадок у ЗМІ LOOQME, Максимом Саваневським, CEO PlusOne Social Impact, Оксаною Мороз, Засновницею волонтерської ініціативи "Як не стати овочем", Авторкою і ведучою радіо- / телепрограм з інфогігієни.
- “Чи варто бізнесу йти в ТікТок?” - кейс-стаді від Маші Лаврової, TikTok-продюсерка в Kyiv Independent.
та багато інших дискусій, кейсів та спічів від майже 50 експертів
Детальна програма обох днів та квитки: yan.ua/l/UTCD
Приєднуйся до заходу, що стимулює трансформацію ринку IT-комунікацій в Україні!
Ukrainian TechComms Days 2024 організовано IТ Ukraine Association. Bank partner – UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Automotive partner – Mercedes-Benz Ukraine. Gold partner - Devlight. Silver partners - Epam Ukraine, iSpace, Logitech, Top Lead. Partners - Конгресно-виставковий центр «Parkovy», YouControl, YouScan. Charity partner – Благодійний фонд «Твоя опора». Gift partner - Gifty. General media partners – MC.today та Looqme. Heath partner - Дніпролаб. Water partner - Трускавецька. Cocktail partner - Jack Daniel’s. Fruit partner - Mandarinki. Juice partner - Galicia. Ice Cream partner - Три Ведмеді.
Для всіх читачів DELO.UA діє знижка на квиток будь-якого типу в 40%. Для її отримання потрібно просто скористатись промокодом: ITU_UTCD_40