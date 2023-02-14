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- ІТ та Телеком
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Українців попередили про нову кібератаку: зловмисники розсилають листи від імені РНБО
Кіберзлочинці розсилають листи начебто від імені Апарату Ради національної безпеки і оборони, щоб отримати прихований віддалений доступ до до комп’ютерів.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
Зазначається,що фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксували масове розповсюдження небезпечних електронних листів начебто від імені Апарату РНБО.
"Вони мають тему "RE: Критичне оновлення безпеки" та додаток у вигляді RAR-архіву з назвою "KB5017371 оновлення системи безпеки.rar". Архів містить зображення-приманку "інструкція Важливо прочитати.jpg" та спліт-архів з виконуваним файлом "KB5017371.exe", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У разі завантаження, розпакування та запуску вмісту архіву на комп’ютер буде встановлено легітимну програму Remote Utilities. Вона надає прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.
У Держспецзв'язку закликали не відкривати надіслані вкладення та не переходити за посиланнями, якщо ви не впевнені у їхній безпечності.
Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку попереджали про розсилання небезпечних електронних листів під виглядом інструкції про те, як нібито розпізнати іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Джерело фото: Depositphotos