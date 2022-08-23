Українців попередили про посилення кібератак у День Незалежності: як убезпечитися

До Дня Незалежності України можуть посилитися атаки з боку російських хакерів, а постраждати від них може будь-хто.

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Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Наголошуємо: постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - йдеться у повідомленні.

Відомство радить терміново змінити всі слабкі паролі до важливих облікових записів, якщо використовували такі досі. Змінити паролі також варто у тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили. Потім бажано налаштувати двофакторну автентифікацію.

Також варто встановити всі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні. Після – просканувати пристрої за допомогою антивірусів. Обов’язково встановити антивірус, якщо досі цього не зробили.

Крім того, необхідно видалити всі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера. Російські програми, якщо такі були на пристрої, також необхідно видалити.

Ще фахівці радять зробити резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Слід памʼятати, що посилання на фішингові сайти можуть бути “замасковані” під привітання зі святом. Не можна переходити за підозрілими посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

“Звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із “гарячими” темами. Зауважте, що зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Звертайте увагу на адресу відправника, вміст листа. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте вкладень”, – наголошують у Держспецзв’язку.

Там також нагадують про те, що не можна розголошувати чи публікувати персональні дані та іншу важливу інформацію про себе – паролі, номери телефонів, пін-коди тощо.

“Якщо бачите інформацію про “матеріальну допомогу до Дня Незалежності”, “додаткові виплати до свята” або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Часто за схожими повідомленнями ховаються фішингові атаки. Не беріть участі в опитуваннях, де вимагають надати конфіденційну інформацію або секретні фінансові дані (пін-код до картки, CVV-код тощо)”, – додають фахівці.

У випадку, якщо небезпечний файл все ж завантажили на робочий компʼютер, необхідно попередити про це службу інформаційної політики.

Нагадаємо, представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зазначив, що 23-24 серпня треба бути особливо обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.