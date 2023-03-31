Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?

Українська криптовалютна біржа Whitebit, яка регулярно проводить піар-кампанії в країні, насправді була створена для легалізації та відмивання коштів депутатами з проросійських партій, які наразі заборонені в Україні. Основні спонсори та співзасновники біржі Whitebit - депутати Дмитро та Микита Шенцеви. Разом вони утримують долю у 60% бізнесу та використовують компанію для власного збагачення та виведення коштів із нелегальних бізнесів за кордон.

Таку інформацію нещодавно оприлюднила правозахисна організація ГО “НОН-СТОП”.

Whitebit і відмивання грошей - причина розголосу

Правозахисна організація “НОН-СТОП”, яка часто займається розслідуванням незаконної діяльності депутатів та чиновників, опублікувала власне розслідування про біржу Whitebit. Експерти зазначають, що CEO біржі Володимир Носов - лише номінальна публічна фігура, а справжніми власниками біржі є проросійські депутати Дмитро Шенцев та його син Микита Шенцев. Вони виділили кошти на створення та агресивний піар біржі для задоволення власних бізнес інтересів, легалізації незаконно придбаних коштів та ухилення від сплати податків.

Розслідування схеми відмивання коштів через Whitebit. Джерело - ГО “НОН-СТОП”.



Що відомо про заснування та спонсорів Whitebit

Дмитро Шенцев - був обраний народним депутатом України від “партії регіонів” та пізніше “опозиційного блоку”. Один із 36 депутатів, що у 2018 голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. З 24 лютого по червень 2022 року пропустив всі засідання Верховної Ради. У вересні 2022 року Верховна Рада підтримала його дострокове припинення повноважень як народного депутата України. Як вказано у вікіпедії, у 2013 році Дмитро Шенцев отримав медаль за указом президента російської федерації "за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови і культури за кордоном".

Микита Шенцев - ключовий спонсор та фактичний власник біржі Whitebit за версією ГО “НОН-Стоп”. Позбавлений громадянства України по розпорядженню Президента у 2023 році. Склав депутатський мандат

Микита Шенцев - син Дмитра Шенцева, депутат Харківської обласної ради від “опозиційної платформи - за життя”. У 2022 році написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Був поданий у списках Президенту України на позбавлення громадянства. Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про наявність у Микити російського паспорту. Позбавлений громадянства за рішенням Президента у 2023 році.

Як зазначає правозахисна організація, Дмитро та Микита Шенцеви побудували бізнес-імперію на території Київщини та Харківщини: освоєння бюджетних коштів, приватизація лісів, контроль регіональних фінансових потоків, будівництво, спорт, монополізація природних ресурсів в регіонах, а також - криптовалюта.

Саме Микита Шенцев став одним із головних засновників та спонсорів біржі Whitebit.

Володимир Носов, Микита Шенцев та рекламна кампанія

Володимир Носов - CEO біржі Whitebit

Володимир Носов - публічна фігура криптовалютної компанії Whitebit. Саме Володимир став головним хедлайнером проекту і усюди позиціонує себе як засновник біржі. В Українських виданнях за останній час особистість Володимира Носова стала надзвичайно популярна: інтерв’ю для Forbes, РБК та інших популярних видань країни.

Компанія Whitebit анонсувала співпрацю з “ДІЯ”, CEO проводить онлайн-конференції із ключовими медійними особистостями країни, дає інтерв’ю про перспективу розвитку криптовалюти в Україні. Біржа Whitebit навіть публічно виступила із засудженням роботи на території російської федерації її конкурента - біржі Binance. Отже у команди Whitebit достатньо фінансів на потужну рекламну кампанію в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення російської федерації, Whitebit популяризується у медіапросторі з акцентом на громадянську позицію.

Проте опублікована у ЗМІ та у соц-мережах правозахисних організацій інформація йде у розріз з тим образом, що намагається створити Володимир Носов для криптобіржі: основними засновниками та спонсорами Whitebit є проросійські депутати, які довгий час співпрацювали із російською федерацією, а з початком вторгнення припинили депутатську діяльність та покинули країну.

За результатами розслідування “НОН-СТОП”, біржа Whitebit була створена Микитою Шенцевим із метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів із нелегальної, тіньової бізнес-імперії, яку вони створили за роки діяльності у проросійських партіях. Дмитро та Микита Шенцеви стали основними спонсорами Володимира Носова та володіють більшістю корпоративних прав біржі із долею у 60%. Тобто, Володимир Носов, популярна фігура на блокчейн ринку країни, є засновником Whitebit лише номінально. Реальними ж власниками та організаторами криптопроекту є колишні проросійські депутати із російським громадянством.

Виведенні через біржу кошти, колишні депутати та їх колеги із опозиційного табору, використовують на придбання нерухомості за кордоном, елітних авто та розвитку бізнесів. Власна криптобіржа використовується як інструмент для забезпечення фінансових потоків з України за кордон. І це відбувається під час війни.

Попри активну рекламу Whitebit у медіа-просторі, регулярну появу позитивних оглядів та відгуків, власне шоу “Gagarin show”, що створене для піару команди та компанії, жодної офіційної реакції на звинувачення наразі не з’явилось.

Де піар, а де правда - що буде з Whitebit?

Правозахисники вже звернулись до відповідних контролюючих органів для отримання правової оцінки щодо Whitebit:

Служби безпеки України

Бюро економічної безпеки України

Офісу Генерального прокурора

Міністерства фінансів України

Кабінету Міністрів України

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Група активістів пропонує почати розслідування із дослідження фінансових потоків групи Шенцевих та їх причетності до відмивання коштів через біржу Whitebit. Пропонується також з’ясувати ключових фізичних та юридичних осіб, що стали основними інвесторами Whitebit, орендували офіс в елітному центрі «Diamond City», а також перевірити основних бенефіціарів. Таке розслідування допоможе встановити причетність Whitebit до відмивання коштів та встановити чи використовувались кошти українців, що зареєструвались Whitebit, для задоволення власних тіньових інтересів ключових спонсорів.

Відносно Whitebit раніше вже з’являлись звинувачення на рахунок незахищеності коштів інвесторів. Проте завдяки медійній кампанії Whitebit вдалося припинити розголос. Зазначимо, що нещодавно в мережі з’явились нові матеріали, що звинувачують біржу Whitebit у непрозорості, блокуванні активів та незахищеності користувачів. Розслідування контролюючих органів дозволило б розібратись із статусом, походженням та безпекою біржі Whitebit для країни та громадян.

Отже, якщо звинувачення будуть підтверджені, вийде що біржа Whitebit, ховаючись за проукраїнським образом насправді є продуктом російського інтересу в Україні?