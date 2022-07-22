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Український TikTok перевели з російського до європейського "регіону"
Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok перевів Україну з російського до європейського “регіону”. Тепер український контент не будуть так активно блокувати, як це спостерігалося раніше.
Про це в ефірі "24 каналу" повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.
"TikTok зараз нас перевів до нового "регіону", де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію. Мені здається, що це блокування було пов'язане з тим, що ми належали до єдиного з РФ "регіону", – розповів Борняков.
Він зазначив, що інші платформи та соцмережі беруть приклад з TikTok та збираються переводити Україну до європейського регіону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
TikTok — одна з найпопулярніших у світі програм для соціальних мереж з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів по всьому світу. За підсумками 2021 року TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом.
Варто зазначити, що раніше група сенаторів США звернулася до виконавчого директора TikTok Шоу Цзи Чу з претензією, що "його соціальна мережа схвалила публікацію російської військової пропаганди, але заборонила інші відео".
Джерело фото: ua.depositphotos.com