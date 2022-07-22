Український TikTok перевели з російського до європейського "регіону"

Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok перевів Україну з російського до європейського “регіону”. Тепер український контент не будуть так активно блокувати, як це спостерігалося раніше.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

"TikTok зараз нас перевів до нового "регіону", де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію. Мені здається, що це блокування було пов'язане з тим, що ми належали до єдиного з РФ "регіону", – розповів Борняков.

Він зазначив, що інші платформи та соцмережі беруть приклад з TikTok та збираються переводити Україну до європейського регіону.

TikTok — одна з найпопулярніших у світі програм для соціальних мереж з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів по всьому світу. За підсумками 2021 року TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом.

Варто зазначити, що раніше група сенаторів США звернулася до виконавчого директора TikTok Шоу Цзи Чу з претензією, що "його соціальна мережа схвалила публікацію російської військової пропаганди, але заборонила інші відео".

Джерело фото: ua.depositphotos.com