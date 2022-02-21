В App Store запустили соцсеть Дональда Трампа: пользователи уже столкнулись с проблемами в работе приложения

Вечером 20 февраля в App Store компании Apple появилось мобильное приложение соцсети Truth Social, которая принадлежит бизнесмену и 45-му президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает издание Reuters.

На смартфонах пользователей, которые заранее "оформили заказ", приложение установилось автоматически. При этом в настоящее время на территории Украины в App Store не доступно приложение Truth Social.

Кроме того, в других странах некоторые пользователи сообщали либо о проблемах с регистрацией учетной записи, либо о том, что их добавили в список ожидания, объяснив это большим наплывом желающих установить приложение.

Соцсеть Трампа запускает компания Trump Media & Technology Group (TMTG). В декабре 2021 года она привлекла 1 миллиард долларов инвестиций для Truth Social.

Тогда цена одной акции стартапа составила около $34,36, а инвесторы в проект остались неизвестными.

Напомним, о появлении новой социальной сети Трампа стало известно в марте 2021 года. Такое решение бизнесмен принял после того, как ему запретили использовать Twitter, Facebook и YouTube. А вот доступ к этим социальным площадкам Трампу закрыли после нападения его сторонников на Капитолий в США 6 января 2021 после того, как его обвинили в публикации сообщения, побуждающего к насилию.

Первой был соцсеть Twitter, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа. Позже Twitter приостановил работу более 70 тысяч аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

В свою очередь видеохостинг YouTube заблокировал возможность публиковать новый контент на канале 45-го президента США.