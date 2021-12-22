В Украине снимают фильм "Первый код" об истории отечественного IT

Европейская ассоциация программной инженерии в декабре 2021 года приступила к съемке документального фильма об истории украинского ІТ "Первый код" ("Перший код"). Об этом Delo.ua сообщила команда проекта.

Премьера планируется на сентябрь 2022 года. Она должна пройти не только в одном из киевских кинотеатров, но и в Кремниевой долине в рамках закрытого показа. Лента снимается на украинском — ее переведут на несколько языков.

Во время съемок картины ее авторы разрабатывают интерактивную карту истории украинского ІТ-сектора с точной хронологией, в которой записывают события главные герои фильма.

Съемочная группа уже провела пять масштабных интервью с EPAM, 3DLook, ELEKS, Looksery, TECHIIA Holding. Часть съемок прошла в Лос-Анджелесе. В съемках фильма планируется участие также Grammarly, Preply, Softserve, Sigma и других компаний.

Люди, стоявшие у источников украинского ІТ и создававшие первые компании на этом рынке, расскажут, как зарождалась индустрия в 90-х и развивалась в 2000-х.

Отдельная часть фильма будет посвящена современным украинским компаниям, которые прямо сейчас творят историю ІТ-индустрии: преуспевают на международных рынках, раунд за раундом поднимают инвестиции.

"Те, кто стоит у источников, поделились с нами своими воспоминаниями и ценными архивными видео. Но, конечно, фильм будет также о тех, кто "выстрелил" сегодня", – рассказала СЕО ассоциации и режиссер проекта Любовь Мочалова.

Интервьюером и исследователем в картине выступает президент Европейской ассоциации программной инженерии Владислав Савченко. Продюсер — Сергей Кривко.

Смета проекта пока неизвестна. Ассоциация начала съемку за свой счет, но впоследствии планирует приобщить к проекту партнеров.

Фото: Любовь Мочалова

"Сейчас мы ведем переговоры с Netflix и Megogo, а затем выберем, на какой платформе будем размещать ленту", – говорит Владислав Савченко.

А еще команда привлекла европейскую дизайн-компанию для разработки уникального мерча по мотивам фильма.

"Что прослеживается между всеми интервью, так это готовность к взаимопомощи. Когда только зарождалось украинское ІТ, компании и их учредители тесно общались между собой. Они помогали друг другу экспертизой, а иногда даже делились офисами", – рассказывает Владислав Савченко.

"Это было сильное комьюнити, – продолжает он. – Потом, когда таких компаний стало больше, все постепенно начали воспринимать коллег по рынку как конкурентов. Мощное комьюнити, в результате которого произошло становление индустрии, было постепенно утрачено".

Напомним, украинский фильм «Почему я жив» режиссера Виллена Новака стал лучшим на Europe Film Festival в Лондоне и на онлайн-платформе Future оf Film Awards. История о двух семьях – еврейской и украинской, — живущих в Мариуполе в период Второй мировой войны, ждала экранизации 20 лет.

Мировая премьера другого украинского фильма «Клондайк» о войне на Донбассе и крушении рейса MH17 состоится на международном кинофестивале «Санденс». Впервые игровую ленту, снятую в Украине, покажут в международной конкурсной программе World Cinema Dramatic Competition главного фестиваля независимого кино в США.