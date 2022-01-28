В Украине возник дефицит спутниковых телефонов

В Украине неожиданно возник дефицит спутниковых телефонов. В профильных магазинах сообщают, что ожидают поставки в феврале, однако с начала января в стране очень сложно найти гаджет.

Об этом сообщает Dev.ua со ссылкой на магазин Satphone, который занимается реализацией спутниковых телефонов.

"Только с 7 февраля будет известно, что доступно на складах в Европе у поставщиков и по какой цене", — рассказал консультант магазина Satphone.

В настоящее время продавцы предлагают спутниковые телефоны только под заказ, но и с этой возможностью начали возникать трудности.

Консультант посоветовал приобрести спутниковый телефон в США, например, в Amazon. На платформах онлайн-объявлений, например на OLX, можно найти только б/у гаджеты. В среднем такой спутниковый телефон стоит 10-20 тысяч гривен.

"В последнее время спрос действительно активизировался. Вы, наверное, седьмой звонящий", — сказал один из продавцов.

В другом профильном магазине (Spotme) Delo.ua подтвердили, что действительно в Украине резко вырос спрос на спутниковые телефоны и купить их сейчас можно только по предварительному заказу и с полной предоплатой.

Ответ одного из магазинов спутниковых телефонов

Тем временем мир может столкнуться с дефицитом смартфонов из-за нехватки чипов. Компания Apple уже собирается запустить производство чипов беспроводной связи собственными силами, чтобы не уменьшать производство гаджетов.

С аналогичной проблемой столкнулись Samsung Electronics и Toshiba, при этом накануне компании сообщили о возобновлении работы на простаивающих заводах, которые выпускают полупроводниковые элементы.