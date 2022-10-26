В Україні вперше збили російську ракету за допомогою застосунку "єППО"

В Україні вперше збили російську крилату ракету "Калібр", про яку громадяни повідомили за допомогою застосунку "єППО".

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Про це повідомив один з розробників застосунку Генадій Сульдін.

Він зазначив, що перше "бойове застосування" застосунку відбулося 22 жовтня на півдні України. Ракета летіла на малій висоті, пильні громадяни побачили її та за допомогою застосунку сповістили військових.

"Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла", - повідомив Сульдін.

Нагадаємо, в Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.