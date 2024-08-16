Як правильно обирати мобільні месенджери для безпечного спілкування - поради експерта

Мобільні месенджери, які використовують мільйони людей, часто вважаються безпечними, оскільки команди регулярно перевіряють свої продукти на захищеність. Однак вибір додатку для конфіденційного спілкування завжди залежить від особистих потреб і обставин людини. Тому варто пам'ятати, що найбезпечніший спосіб комунікації - це той, який реально контролювати. Таку думку в коментарі Delo.ua озвучила CEO Silvery LLC Ольга Волошина.

Більше про те, які додатки для смартфонів вважаються найбезпечнішими, читайте у статті Delo.ua "Без зайвих вух. Обираємо безпечні месенджери для конфіденційної розмови з другом чи партнером".

"Якщо питанням захисту ви приділяєте недостатньо уваги, є великий ризик, що вас легко зламають. Тому завжди перевіряйте налаштування конфіденційності та безпеки в месенджерах, які ви використовуєте. Також не виключайте вірогідність потрапляння вашого пристрою чи построїв ваших співрозмовників до рук зловмисників, тому не слід передавати через месенджери чуттєві дані", - звертає увагу Волошина.

На думку експерта, серед найпоширеніших месенджерів із широкими функціями захисту варто обирати Signal, WhatsApp та Telegram з можливістю секретних чатів.

Також при обранні безпечного месенджера Ольга Волошина рекомендує українцям звернути увагу на такі ключові моменти:

Механізми захисту при обміні інформацією: чи застосовується шифрування під час передачі інформації та яке саме шифрування. Наприклад, в месенджерах Signal та WhatsApp застосовується примусове E2E-шифрування ("клієнт-клієнт"). Це означає, що ніхто, зокрема, власники месенджерів, не зможуть прочитати ваші повідомлення. У Telegram таке шифрування включається лише в "секретних чатах".

Механізми зберігання інформації: важливо знати, де і як зберігаються дані співрозмовників, в тому числі резервні копії. Наприклад, у Telegram звичайні чати зберігаються на серверах компанії, а секретні чати - тільки на пристроях учасників.

Як захистити конфіденційність даних під час розмови у месенджері

Коли людина веде важливі листування чи перемовини у мобільних месенджерах, вона не може бути повністю впевнена, що її розмова не прослуховується або особисті дані не зможуть вкрасти шахраї. Тому Ольга Волошина рекомендує дотримуватися певних правил поведінки в соцмережах з метою захисту власної конфіденційності:

Використовуйте складні й унікальні паролі для кожного облікового запису в соціальних медіа. Паролі є першою лінією захисту від загроз безпеці.

Налаштуйте багатофакторну аутентифікацію. Це додатковий рівень захисту, який потребує не лише пароля та імені користувача, а й щось додаткове, що відомо або доступно лише вам.

Увімкніть "сповіщення про вхід", як мінімум з нових пристроїв, щоб швидко виявляти будь-які спроби несанкціонованого доступу.

Налаштуйте параметри конфіденційності в соціальних медіа таким чином, щоб вашу персональну інформацію могли бачити лише ті, з ким ви бажаєте взаємодіяти чи ті, кому довіряєте.

Приймайте запити на з’єднання тільки від людей, яких ви знаєте або тих, хто попередньо пройшов вашу перевірку. Наприклад, відповів на запитання щодо мети встановлення контакту тощо.

Іноді перевіряйте можливий витік ваших особистих даних через спеціалізовані сервіси, такий як сервіс "have i been pwned" тощо.

З обережністю встановлюйте сторонні додатки, які мають доступ до вашого профілю в соціальних медіа. Обов’язково налаштуйте дозволи доступу до даних, які необхідні для роботи додатку.

Видаляйте ті додатки, які ви більше не використовуєте.

"Навчиться виявляти ознаки та впізнавати шахрайські схеми. Для цього корисно слідкувати за новинами по темі кібербезпеки, щоб своєчасно дізнаватися, які віруси або атаки використовують злочинці з метою крадіжки особистих даних", - звертає увагу Ольга Волошина.

Більше про те, які додатки для смартфонів вважаються найбезпечнішими, читайте у статті Delo.ua "Без зайвих вух. Обираємо безпечні месенджери для конфіденційної розмови з другом чи партнером".