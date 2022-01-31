Зарплаты Product Managers в Украине поднялись на $500 за полгода: как выросли доходы других ІТ-специалистов

Среди наиболее популярных, кроме разработки и тестирования, ІТ-специализаций более активно за последние полгода (август 2021 года- январь 2022-го) выросли зарплаты Product Managers — на 500 долларов. Об этом свидетельствуют результаты опроса редакции DOU.

Зарплаты других специалистов в сфере ІТ также выросли. Data Science и DevOps – более чем на $300. У бизнес-аналитиков и маркетологов месячные доходы поднялись на $200.

Постепенно растут и зарплаты HR-специалистов – на $150 за август 2021 года по январь 2022-го. В то же время зарплаты системных администраторов снизились на $150 за этот же период.

Медианные зарплатыв ІТ. Фото: DOU

При этом самые высокие заработные платы получают Director of Engineering ($6500), CTO ($6100) и Architects ($6200) — их доход плюс-минус на одном уровне.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимают специалисты по менеджменту проектов. Средняя зарплата у Program Manager - $4700, Delivery Manager — $4500. Приблизительно на этом же уровне зарплаты разработчиков уровня Tech/Team Lead – $5000 и QA Managers – $4500.

Медианные зарплаты по должностям. Фото: DOU

Согласно результатам исследования, спрос на специалистов, не являющихся SE и QA, самый высокий в Киеве. В столице работает 42% всех украинских разработчиков и тестировщиков и 51% всех других ИТ-специалистов.

Ранее сообщалось, что рост зарплат указанных айтишников больше, чем у разработчиков (у них зарплата в среднем поднялась только на 10%),однако меньше, чем у некоторых других специализаций.