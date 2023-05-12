Знаходити клієнтів стає простішим: Київстар додав нові функції платформі ADWISOR

Для бізнес-компаній залишається актуальною проблемою відновлення клієнтської бази, яка скоротилася внаслідок подій воєнного часу. З огляду на цю потребу, Київстар розширив функціонал інтелектуальної платформи для самостійних розсилок ADWISOR, додавши можливість проведення промо-кампаній в реальному часі.

Нова послуга «Розсилка за подіями», що відбувається за обраною геолокацією, дозволяє в реальному часі автоматично відправляти промо-розсилки потенційним споживачам в разі настання певної події – тригера. Наприклад, коли клієнт опиняється у певному радіусі від вашої торгової точки/магазину/тощо.

Запустити таку тригерну SMS-кампанію з платформи ADWISOR дуже просто: необхідно на карті зазначити потрібну територію, сформувати групи отримувачів, налаштувати для них подію та відправити розсилку.

«Ми розуміємо, наскільки складно зараз бізнесу залучати до себе нових покупців, – коментує Костянтин Вечір, В2В-директор Київстар. – І тому радимо використовувати можливості, які дають сервіси на основі Big Data – як сучасний маркетинговий інструмент, що дозволяє робити комунікацію з потенційними клієнтами швидкою, персоналізованою і направленою саме на тих, хто найбільше готовий на неї відгукнутися. Ба більше, так можна суттєво заощаджувати рекламні бюджети, оскільки промо-кампанії охоплюють аудиторію вибірково за обраними вами параметрами, а не «килимовим покриттям», коли кількість нецільових контактів дуже висока».

Нагадаємо, що користувачам платформи ADWISOR раніше були доступні два типи розсилок:

Розсилка промо-повідомлень на власну базу контактів.

Таргетовані SMS-розсилки для пошуку нової цільової аудиторії*. Для таких промо-кампаній аудиторія обирається за допомогою Big Data-фільтрів, серед яких можуть бути вік, стать, вподобання тощо — загалом понад 40 різних параметрів, а також із можливим визначенням певної території для розсилки.

Із додаванням послуги «Розсилки за подіями», яку можна відправляти отримувачам на певній території, відтепер бізнес-клієнти Київстар зможуть робити також персоналізовану пропозицію потенційній аудиторії саме в той момент, коли є найбільша вірогідність реагування на неї. Такий сервіс може стати в нагоді роздрібним точкам продажу, медичним лабораторіям і клінікам, харчовим закладам, салонам краси, спортивним залам та іншим компаніям.

Загальний функціонал платформи дозволяє користувачам для всіх типів розсилок самостійно встановлювати бажаний бюджет промо-кампанії, формувати і додавати до тексту коротке посилання на свій сайт, налаштовувати дату і час відправки повідомлень, регулювати швидкість їхньої відправки, отримувати статистику щодо проведених розсилок тощо. Щоб оцінити більшість можливостей, для деяких типів розсилок відкритий 30-денний безкоштовний тестовий доступ. Дізнатися більше про ADWISOR та замовити послугу «Розсилка за подіями» можна після реєстрації на платформі.

* Розсилка здійснюється на базу абонентів Київстар, які надали згоду на отримання промо-пропозицій за програмою «Мої знижки».

ДОВІДКА

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Київстар. Клієнтам компанії доступні можливості мобільного, фіксованого зв’язку й інтернету, конвергентні рішення, а також інноваційні послуги Big Data, сервіси з кібербезпеки, IoT, Cloud solutions, цифрове ТБ та ін. Київстар активно допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі воєнного часу. У 2022 році компанія виділила понад 130 млн грн допомоги на гуманітарні потреби суспільства і надала абонентам безкоштовних послуг і бонусів у еквіваленті 577 млн грн. Київстар підтримав ініціативу Президента України по залученню коштів на відбудову України і перерахував 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури. Також компанія власним коштом підключає до швидкісного інтернету бомбосховища і модульні будинки для переселенців. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua