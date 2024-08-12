10 перевізників відключено від системи "Шлях" за порушення правил перетину кордону

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення про відключення на три місяці від Системи “Шлях” десяти перевізників. Про це повідомляє ДСБТ.

Обмеження застосовані до таких перевізників:



ФОП Стадник Валерій Олексійович

ФОП Соляник Людмила Володимирівна

ФОП Постільга Степан Віталійович

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна

ФОП Левко Михайло Васильович

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович

ТОВ «ДМ-ТЛК»

ТОВ «ГУД КАРС»

Зазначається, що вищезгадані перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через кордон під час воєнного стану.

Зокрема, водії автомобільного транспорту, яких організували для виїзду з України, не повернулися протягом 60 днів, що є порушенням правил перетину кордону.

Відключення почали практикувати в 2022 році

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників було ухвалено лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

У травні комісія Укртрансбезпеки відключила від системи "Шлях" 12 перевізників на 3 місяці за сприяння виїзду військовозобов'язаних за межі України.

Вже 21 березня 2024 році, від системи "Шлях" було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

Також у червні було відключено 7 перевізників за порушення правил перетину кордону.

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