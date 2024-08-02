228 тисяч авто ввезено в Україну за перші 7 місяців: скільки з них вживані

За сім місяців 2024 року в Україну було імпортовано понад 228 тисяч автомобілів, що на 14,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, 71% від загальної кількості імпортованих авто складають вживані автомобілі, середній вік яких становить 9 років. При цьому, 42% з них мають вік 10 і більше років. Про це повідомляє Опендатабот.

Київ лідирує за кількістю зареєстрованих імпортованих автомобілів з показником 13,7%. Львівська та Одеська області також входять до трійки лідерів, маючи 10,2% та 7,4% відповідно.

Лідерами серед імпортованих автомобілів в Україні стали Volkswagen, Renault та Audi, які сукупно займають майже чверть ринку. Зокрема, було ввезено 25 498 автомобілів Volkswagen (11,2% від загальної кількості), 17 479 автомобілів Renault (7,7%) та 13 173 автомобілі Audi(5,8%).

Серед інших популярних брендів, які активно обирають українці, варто відзначити Nissan з 12 572 авто (5,5%),BMW з 11 109 авто (4,9%), Toyota з 9 364 авто (4,1%), Ford з 9 253 авто (4,1%), Skoda з 8 923 авто (3,9%) та Hyundai з 7 635 авто (3,3%).

Щодо моделей, то найбільше було імпортовано Skoda Octavia — 5 047 одиниць. Наступні позиції зайняли Volkswagen Golf та Volkswagen Passat — 4 965 та 4 147 авто відповідно.

Хоча імпорт електрокарів і збільшився майже вдвічі порівняно з минулим роком, їх частка становить лише 13,1% від загальної кількості ввезених автомобілів.

Водночас бензинові автомобілі продовжують утримувати лідерство на ринку імпорту, складаючи майже половину від усіх ввезених в Україну авто за перші сім місяців 2024 року. Також чверть імпортованих авто мають дизельні двигуни (27,5%).

В Україні подвоївся попит на вживані авто зі США

За перше півріччя 2024 року в Україні зареєстровано 21,2 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх вживаних авто, які отримали українські номери за цей період.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на вживані американські авто зріс удвічі.

Найбільшу частку серед них займають автомобілі з бензиновими двигунами (47%), далі йдуть електромобілі (34%), гібриди та авто з ГБО (по 7%), решту складають дизельні авто.

З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Додамо, що на українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік