Торговая ассоциация, представляющая крупные авиалинии США, обратилась к министру транспорта Питу Буттиджигу и высшим национальным регуляторам в области связи и авиации с просьбой запретить операторам запускать 5G вблизи аэропортов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В своем обращении авиакомпании заявляют, что пассажиры могут столкнуться с "катастрофическими сбоями", если 5G будет работать в пределах 3 километров от места, где летают самолеты.

Операторы беспроводной связи, включая такие компании, как AT&T и Verizon Communications, достигли соглашения с федеральными регулирующими органами в начале января о запуске 5G.

В свою очередь авиакомпании отмечают, что сигналы могут мешать приборам, измеряющим высоту полета самолета.

Главный исполнительный директор авиакомпании JetBlue Airways Робин Хейс сказал: "Авиакомпания может столкнуться со значительными сбоями в рейсах, начиная со среды (19 января), что еще больше нагрузит нашу и без того перегруженную воздушную систему и нарушит работу пассажирских перевозок".

В обществе в целом связь пятого поколения вызывает много страхов, однако в США не видят глобальных опасностей, связанных 5G, если не считать авиаперевозки.

Примечательно, что активная фаза новых слухов о вреде технологии совпала не только с пандемией коронавируса, но и с торговой войной между США и Китаем, который, нужно признать, является мировым лидером по связи пятого поколения. Во-вторых, пока все сражаются с 5G, на долю Илона Маска, который покрывает планету спутниковым интернетом, приходятся лишь скромные слухи о том, что спутники Starlink на самом деле корабли пришельцев.

В то же время в Украине также пытаются освоить 5G, несмотря на слухи. В частности, в Киеве запустили технологическую площадку, покрытую сетью 5G, 5G-lab в киевском инновационном парке Unit.City. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места событий.

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