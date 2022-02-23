Авиакомпания Airbus готовится испытать экологичный пассажирский самолет с водородным двигателем

Европейский авиационный гигант Airbus планирует в 2026 году испытать водородный двигатель на модифицированном самолете A380. В компании рассматривают перспективу использовать топливо с низким уровнем выбросов для коммерческих авиаперевозок, сообщает CNBC.

Airbus сотрудничает с производителем двигателей CFM International — совместным предприятием авиационного подразделения General Electric и французской компании Safran. Идет работа над испытательным самолетом, который будет включать модифицированную версию уже используемого двигателя.

Он должен будет выдерживать более высокие нагрузки. В Airbus заявляют, что испытательные полеты могут начаться в 2026 году.

На долю авиапромышленности приходится более 2% от общего объема выбросов углерода в мире. В Airbus заявляют, что работают над пассажирским самолетом на водородном топливе, поступление которого в эксплуатацию запланировано на 2035 год.

С европейским авиагигантом конкурирует американская корпорация Boeing, которая сосредоточилась на использовании сравнительно экологичного вида традиционного авиационного топлива. Генеральный директор этой компании Дейв Кэлхун заявлял, что не ожидает появления самолета с водородным двигателем в значительных масштабах раньше 2050 года.

Airbus выбрал для оснащения водородным двигателем свой A380, самый большой в мире пассажирский самолет, потому что в нем есть место для хранения баков с жидким водородом и другого оборудования.

В конце 2021 года концепцию водородного самолета представили в Великобритании. Он сможет одновременно перевозить 279 пассажиров и летать с той же скоростью и комфортом, что и современные самолеты. Проект разрабатывают в рамках поддерживаемого правительством проекта FlyZero.

Водородные технологии развивают также в автомобилестроении. Hyundai Motor Group заявила, что планирует предложить версии на водородных топливных элементах для всех своих коммерческих автомобилей к 2028 году, а два года спустя снизит цены на эти машины до уровня цен на электромобили.