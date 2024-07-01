Автомобілі AgriFood Express (HD-group) вже на дорогах Європи

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Компанія AgriFood Express, що входить до складу HD-group, продовжує розширювати спектр послуг у сфері логістики та транспорту.

Наразі стартував новий проект з міжнародних вантажних перевезень.

В рамках співпраці AgriFood Express зі стратегічним партнером Winner Leasing було придбано шість автівок MAN TGX із напівпричіпами-рефрижераторами, які вже успішно працюють на дорогах України, країнах Балтії та Євросоюзу.

«Для нас міжнародні перевезення - це новий напрямок, який ми наразі запустили в тестовому режимі. Ми залучили до співпраці фахових водіїв-міднародників та готові здійснювати складну логістику для своїх клієнтів, - коментує запуск проєкту керівник AgriFood Express Євген Кабирін. - Наразі основними замовниками на міжнародні перевезення як з України в Європу та із Європи в Україну є компанії-виробники продуктів харчування з вимогами дотримання температурних режимів”.

За словами керівника, ще 4 фури зʼявляться в автопарку компанії впродовж місяця.

Компанія AgriFood Express входить до складу HD-group, має автопарк із 200 автівок, що забезпечують логістику групи та зовнішні замовлення в середині країни, а в період повномасштабного вторгнення компанія бесперебійно здійснює доставку хлібної продукції HD-group для ЗСУ майже на нульові позиції.

Нагадаємо, HD-group — національна група компаній, до складу якої входять підприємства з зернопереробки; заводи з виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів; завод з виробництва джемів, варення; бакалеї; компанія з організації логістичних послуг та компанія з організації закупівель