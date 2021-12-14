"Большая стройка" добавила к ВВП от 3,5% до 6,2% - Укравтодор

Во время международного семинара "Зимнее содержание дорог и общественных мест", организуемого при поддержке Всемирной дорожной ассоциации (PIARC), заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко отметил, что только за 2 года реализации программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" добавила к ВВП государства от +3,5% до +6,2%.

"Инфраструктура – ​​одна из самых масштабных и важнейших отраслей, от которой зависит благосостояние людей и конкурентоспособность Украины на мировой арене", - написал он в Facebook по итогам семинара.

Фото: Фейсбук Андрей Ивко

Ивко добавил, что в рамках “Большой стройки” с 2019 года также было создано 200 тыс. новых рабочих мест в дорожной и смежных отраслях.

Для трансформации отрасли и создания предпосылки к ее стабильному прогрессу, Укравтодор ежегодно увеличивает масштабы работ и повышает качество работ и контроля. Служба также сосредотачивается на системности и устойчивости в реализации дорожной политики и предпринимает меры по сохранению дорог.

По словам Ивко, важным направлением развития дорожной отрасли является максимальная диджитализация работы. В будущем 95% планирования развития дорожной инфраструктуры будет проходить с помощью digital-инструментов, а 100% работы с заказчиками – в прозрачном цифровом пространстве.

“В настоящее время уже наработана база для 10-летнего развития отрасли. Мы имеем четкое видение восстановления дорожной отрасли на ближайшие 5 лет и уверены в будущих результатах. Убежден, что вместе мы сможем трансформировать страну”, - отметил замглавы Укравтодора.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.