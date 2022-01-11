Bolt объявил о новом раунде финансирования в размере € 628 млн

Первое в Европе мультиприложение Bolt объявило о крупнейшем в своей истории раунде финансирования. Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование существующих продуктов компании и ускорение перехода от личных автомобилей к сервисам каршеринга в городах.

Об этом сообщает пресс-служба Bolt.

Инвестиционный раунд на сумму €628 млн возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management and Research Company при участии Whale Rock, Owl Rock (подразделение Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других компаний. Этот раунд повысил оценочную стоимость компании Bolt до €7,4 млрд.

"На протяжении десятилетий города строились для автомобилей, а не для людей. Это привело к перегруженности дорог, загрязнению окружающей среды и переоборудованию общественных пространств под парковки. Мы считаем, что такой подход устарел.

За последние восемь лет мы создали продукты, которые стали лучшей и более доступной альтернативой личным автомобилям. Мы сотрудничаем с городскими администрациями, чтобы помочь людям перейти на легкий транспорт, такой как электросамокаты и электровелосипеды, а также оценить все преимущества райдшеринга и каршеринга. Благодаря новому тренду городские районы превратятся в экологичные и удобные для людей пространства.

Именно поэтому мы рады объявить о новом крупнейшем в истории компании раунде финансирования. Это поможет нам построить города будущего, в которых будет больше чистого воздуха и зеленых зон, где люди смогут передвигаться легко, безопасно и экологично", — отметил основатель и генеральный директор компании Bolt Маркус Виллиг.

В прошлом месяце компания Bolt анонсировала внедрение ряда новых функций безопасности в ее крупнейшей европейской сети шеринга электросамокатов.

Более 100 млн клиентов в 45 странах и более чем 400 городах Европы и Африки используют продукты компании Bolt. Среди них услуга заказа поездок через мобильное приложение, шеринг электросамокатов, каршеринг Bolt Drive, доставка еды из ресторанов Bolt Food и сервис доставки продуктов из магазинов за 15 минут Bolt Market.

Один из новейших продуктов компании ― сервис Bolt Market ― был создан и запущен во время пандемии Covid-19 и уже сотрудничает с большим количеством магазинов в десяти странах Европы. Благодаря новому раунду инвестиций Bolt планирует расширить список магазинов-партнеров и значительно ускорить экспансию в 2022 году.

СПРАВКА:

Bolt ― это мультиприложение, главная цель которого сделать передвижение по городу более доступным, безопасным и экологичным. Услугами компании Bolt пользуется более 100 млн человек в 45 странах Европы и Африки (более 400 городов). С помощью мультиприложения предоставляется целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов. В настоящий момент с компанией сотрудничает более 2,5 млн водителей и 100 тысяч курьеров по всему миру.

Как сообщалось ранее, компания Bolt в августе 2021 года привлекла более $700 млн инвестиций. Тогда ее оценка выросла до $4,75 млрд.

Напомним, компания Bolt первой в Украине запустила прокат электросамокатов. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве и вызвал огромный интерес у пользователей.