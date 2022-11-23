Bolt подовжує сезон прокату електросамокатів в деяких містах України, але з обмеженнями

Компанія Bolt продовжить сезон прокату електросамокатів в Києві, Львові, Вінниці, Чернівцях та Івано-Франківську до настання температури -5 °C. Про це 23 листопада повідомила пресслужба компанії.

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При цьому кількість електросамокатів зменшать, крім того, переміщатися ними можна буде зі швидкістю до 18 км/год.

В Bolt рекомендують водіям цього виду транспорту тепло одягатися перед поїздкою та закликає бути обережними, пересуватися з мінімальною швидкістю під час погіршення погодних умов.

Перед початком поїздки кожен користувач повинен ознайомитися з правилами безпеки в додатку, особливо важливо дотримуватись основних з них:

не порушувати правила дорожнього руху;

використовувати шолом;

пересуватися велосипедними доріжками;

не користуватися навушниками під час поїздки;

тримати на кермі обидві руки;

слідкувати за перешкодами;

бути особливо обережним під час негоди.

За даними компанії, середня тривалість поїздки на електросамокаті у 2022 році становила 2,5 км. Найдовша подорож на цьому виді транспорту була зафіксована в місті Чернівці з дистанцією 33,5 км.

Нагадаємо, естонська Bolt виступила проти російського вторгнення в Україну– компанія закрилася у Білорусі, а Україні передала €5 млн.