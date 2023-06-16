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Через обмеження руху центральними вулицями Києва громадський транспорт змінює маршрут
У Києві в п’ятницю, 16 червня, протягом дня обмежать рух для транспортних засобів центральними вулицями. Тому можливі тимчасові зміни в маршрутах наземного громадського транспорту столиці або призупинення роботи на окремих ділянках маршрутів.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У зв'язку з державними заходами можливі тимчасові зміни в маршрутах наземного громадського транспорту або призупинення роботи на окремих ділянках маршрутів", - йдеться у повідомленні.
Як інформує КП "Київпастранс", для уточнення розкладів руху можна звернутися за телефоном: 0800504411.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Комунальне підприємство перепрошує киян та гостей столиці за тимчасові незручності.
Зауважимо, сьогодні президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув із візитом до України.
У зв'язку з цим, рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва буде обмежено.