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Через обстріл скасували єдиний евакуаційний потяг з Покровська
"Укрзалізниці" довелося скасувати єдиний евакуаційний потяг з Покровська Донецької області, тому що потяг не зможе відправитися у зв'язку з пошкодженням колії.
Про це 29 липня повідомив покровський міський голова Руслан Требушкін.
"У результаті бойових дій пошкоджено колії, тож поїзд не курсуватиме. Принаймні поки що", — написав він у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що повідомить додаткову інформацію, або про початок курсування евакуаційного поїзда, як тільки отримає її.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Коли саме був обстріл, Требушкін не повідомив, але уточнив, що минула доба (28 липня) у громаді пройшла неспокійно.
Нагадаємо, Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішенням спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.