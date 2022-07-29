Через обстріл скасували єдиний евакуаційний потяг з Покровська

"Укрзалізниці" довелося скасувати єдиний евакуаційний потяг з Покровська Донецької області, тому що потяг не зможе відправитися у зв'язку з пошкодженням колії.

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Про це 29 липня повідомив покровський міський голова Руслан Требушкін.

"У результаті бойових дій пошкоджено колії, тож поїзд не курсуватиме. Принаймні поки що", — написав він у своєму Telegram-каналі.

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Він додав, що повідомить додаткову інформацію, або про початок курсування евакуаційного поїзда, як тільки отримає її.

Коли саме був обстріл, Требушкін не повідомив, але уточнив, що минула доба (28 липня) у громаді пройшла неспокійно.

Нагадаємо, Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішенням спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.