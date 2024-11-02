Через програмний збій на словацькому кордоні у черзі застрягли 350 вантажівок

На українсько-словацькому кордоні перед пунктом пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" утворилася черга з близько 350 вантажівок. Причиною став збій у програмному забезпеченні митної служби Словацької Республіки, яке працює лише частково

Про це повідомляє Закарпатська митниця.

Станом на 11:00 2 листопада, Словаччина приймає з митної території України лише вантажівки з експортними товарами, тоді як оформлення імпортних транспортних засобів здійснюється в обмеженій кількості. Це призвело до значного накопичення вантажівок у черзі.

"Наразі суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами, імпортні – оформлюються в обмеженій кількості, що створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок", - йдеться в пвідомленні.

Нагадаємо, словацькі митники ще в жовтні попереджали, що 1 листопада оновлюватиметься серверне програмне забезпечення на митному посту "Вишнє Нємецьке". Роботи планувалося закінчити за один день, проте час повного відновлення роботи програмного забезпечення на словацькій стороні поки невідомий.

Перевізникам рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні перетину кордону. Закарпатська митниця обіцяє додатково повідомити про повне відновлення роботи пункту пропуску.

Додамо, 2 листопада тимчасово буде припинений митний контроль та митне оформлення транспортних засобів у пункті пропуску "Росошани-Бричень" на українсько-молдовському кордоні.