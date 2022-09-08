Черги на кордоні: Україна та Польща виділили окремий КПП для пропуску порожніх фур

Українські та польські прикордонні та митні служби досягли домовленості щодо відкриття пункту пропуску "Устилуг - Зосін" для виїзду порожніх транспортних засобів, причому як польських, так і українських.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. За його словами, режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почне діяти вже 9 вересня з 8:00 за київським часом.

"Пункт пропуску "Устилуг - Зосін" - найближчий до переїзду "Ягодин - Дорогуськ". Впровадження режиму виїзду порожнього транспорту в Устилузі має призвести до скорочення черг у "Ягодині". Сподіваємось, дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польскої сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Польщі", - вказав Найєм.

Заступник міністра також подякував Державній прикордонній та митній служюам України, які відпрацювали відповідні процедури у неймовірно короткі терміни.

Нагадаємо, що 5 вересня польські водії вантажівок влаштували на КПП "Ягодин" акцію протесту проти того, що їх після вивантаження в Україні не пропускають назад до Польщі поза загальною чергою, у якій змушені стояти декілька діб і українські водії, що везуть товари на експорт до ЄС.

Як зазначав Найєм, причиною виникнення й збільшення багатокілометрових черг на польському кордоні останнім часом є сповільнення й низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль.