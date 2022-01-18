Дату первого туристического полета Crew Dragon-2 перенесли на месяц

Первый полет корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с туристами к международной космической станции перенесли на месяц. Об этом аэрокосмический аналитик и журналиста Джефф Фуст сообщил в своем Twitter.

Запуск Crew Dragon с туристами должен был состояться в рамках миссии Axiom-1.

По словам аналитика, о переносе сообщил Джим Фри, заместитель главы NASA по разработкам систем космических исследований.

"Джим Фри из НАСА показал запланированные запуски, другие исследования НАСА и космические операции. Дата 31 марта для миссии Ax-1 для меня новая; это было 28 февраля", - заявил Фуст.

В состав экипажа войдут бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Планируется, что в перспективе удастся организовывать по два-три таких туристических полета каждый год.

Crew Dragon — американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX. Предназначен для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию (МКС) и возвращения их на Землю.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся в 2020 году. В миссии участвовали три американских астронавта — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. Экипаж Crew Dragon-1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года и провел на МКС шесть месяцев. В 2021 году корабль успешно вернулся на Землю с МКС. Перелет занял 6,5 часа.

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля успешно пристыковался к Международной космической станции.

Американское космическое агентство NASA также переносило первый контрактный полет частного пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon к МКС, чтобы у компании SpaceX было время для завершения тестирования оборудования и анализа поведения ракеты-носителя Falcon 9.