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Деякі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою не працюють
Через проблеми з електропостачанням, зранку 24 листопада деякі пункти пропуску на кордоні з Румунією, Угорщиною та Молдовою не працюють.
Про це повідомили пресслужби Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Республіки Молдова.
У зв’язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією та "Косино" і на кордоні з Угорщиною. Спочатку ПП "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною також не працював, але згодом ДПС повідомила, що пропуск осіб та транспортних засобів через нього вже здійснюється у повному обсязі.
"Просимо врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", — звернулися до громадян у ДПС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Прикордонна поліція Республіки Молдова уточнила, що через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні, призупинено роботу таких пунктів пропуску: Вашківці-Гриманкауци; Вулкенєшть-Виноградівка; Мирне-Табаки; Чадир Лунга - Нові Трояни; Окниця-Сокиряни; Чадир Лунга-Малоярославец; Cișmichioi-Dolinscoe; Unguri-Bronița; Кельменці - Ларга; Росошаны - Бричень; Джурджулешти-Рені; Săiți-Lesnoe; Клокусна-Сокиряни.
Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів — Україна пережила блекаут.
При цьому очільники ОВА і ОДА регіонів Україні також повідомляють про поступове відновлення електропостачання. Спочатку подачу е/е відновлюють для об'єктів критичної інфраструктури, потім — для побутових споживачів.