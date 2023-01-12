​До Херсона курсуватиме ще один потяг - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів — Херсон, який курсуватиме з 20 січня.

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Про це повідомила пресслужба перевізника.

Так, рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день.

З Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Також Укрзалізниця змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ — Херсон. З 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

"Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - зазначає пресслужба.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 6 січня отримала 100 зарядних станцій для смартфонів. Їх встановлюють на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.