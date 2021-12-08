Экологически чистые полеты в любую точку мира: в Великобритании представили концепцию водородного самолета

В Великобритании группа аэрокосмических и авиационных экспертов презентовали концепцию самолета, который сможет летать в любую точку мира без выбросов углерода. Об этом сообщает Институт аэрокосмических технологий (ATI).

Самолет сможет одновременно перевозить 279 пассажиров и летать с той же скоростью и комфортом, что и современные самолеты. Проект разрабатывают в рамках поддерживаемого правительством проекта FlyZero.

Разработчики прогнозируют, что такие водородные самолеты начнут вводить в эксплуатацию с середины 2030-х годов.

При разработке концептуального самолета FlyZero выбрала технологии, которые, с учетом инфраструктуры и наземного оборудования для дозаправки, обеспечат полет с нулевым выбросом углерода. Эти передовые технологии включают крылья без топливных баков (сухие крылья), водородные баки, криогенные топливные системы, топливные элементы и электроэнергетические системы, а также водородные газовые турбины.

В начале 2022 года будут опубликованы подробные результаты проекта FlyZero, включая три окончательные концепции самолета, технологические дорожные карты, рыночные и экономические отчеты и оценку устойчивости.

"Эти результаты помогут сформировать будущее мировой авиации с намерением подготовить Великобританию к тому, чтобы она стояла впереди экологически безопасных полетов в области проектирования, производства, технологий и навыков на долгие годы", — отметили в ATI.

Украина также активно приобщается к внедрению экологически чистых источников энергии. В частности, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" присоединились к инициативе "H2EU+Store" по производству "зеленого водорода" из возобновляемых источников энергии и его экспорту в страны Европы.

Планируется обустройство мощностей по хранению водорода в подземных хранилищах Украины и центральной Европы, модернизация газотранспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки этого энергоносителя.

Кроме того, уже в 2022 году в Украине появится первая водородная заправка. Появление специализированной заправки будет способствовать появлению все большего количества водородных авто в стране, считают в "Украинском водородном совете".