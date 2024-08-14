Еквівалентно двом окремим поїздам:"Укрзалізниця" за добу отримала рекордну кількість заявок на бронювання місць для військових

Протягом доби 12 серпня АТ "Укрзалізниця" обробила рекордну кількість заявок на бронювання місць для військових.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там зазначили, що отримали упродовж 12 серпня 830 заявок на бронювання квитків для військовослужбовців та виділили 1053 місця (що еквівалентно двом повноцінним окремим поїздам!) для термінових подорожей військових і членів родин поранених.

Як наголошують в "Укрзалізниці", - це піковий показник з моменту запуску сервісу в грудні 2023 року.

"Операційна команда УЗ продовжує успішно обробляти навіть рекордну кількість заявок на день та забезпечує можливість побачити рідних тисячам військовослужбовців. Разом спрощуємо життя тим, кому завдячуємо власним", - підкреслили в компанії.

В УЗ нагадали, що спеціальний резерв квитків для військових доступний для бронювання за посиланням.

Скільки військовослужбовців скористались бронюванням квитків поза чергою

З моменту запуску спеціального сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористалися більше 30 000 українських захисників та захисниць, а також члени їх родин.

У зв'язку з підвищеним попитом на квитки в літній сезон, компанія нагадує про можливість бронювання місць через онлайн-сервіс для військових. Ця послуга доступна для військовослужбовців Сил оборони та членів родин поранених, яких перевозять медичними поїздами.

Бронювання можливе на обмежений перелік поїздів, що курсують з/до міст, наближених до зони бойових дій. З 8 липня оформити заявку можна в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки. Заявку необхідно подати не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда.