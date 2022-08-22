Громадський транспорт у Києві три дні курсуватиме за новим графіком

З 22 серпня і до 24 серпня включно наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме із 06:00 до 21:00

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Відсьогодні і до 24 серпня включно наземний громадський транспорт у курсуватиме із 06:00 до 21:00", - йдеться у повідомленні.

В КГГА також нагадали, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

"Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом!", - підкреслили в КМДА.

Зазначимо, у Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята.