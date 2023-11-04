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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Із Чернівців хочуть запустити нові поїзди: до Запоріжжя й не тільки

Укрзалізниця, поїзд
"Укрзалізниця". Фото: Придніпровська залізниця

Із Чернівців у 2024 році планується запустити пасажирський поїзд до Запоріжжя. Попередні домовленості щодо цього вже досягнуто. 

Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк за результатами перемовин із представниками "Укрзалізниці".

За його словами, поїзд до Запоріжжя курсуватиме через Дніпро.

Запаранюк розповів, що також розглядаються потенційні можливості сполучення Чернівців із Ужгородом. Крім того, координуються дії задля досягнення домовленостей із залізницею Румунії, щоб запустити пересадкове сполучення Чернівці – Сучава – Бухарест.

Поїзди з Чернівців: які маршрути є зараз?

Згідно з даними на сайті "Укрзалізниці", наразі з Чернівців курсують пасажирські поїзди сполученням:

  •  Чернівці – Київ;
  • Чернівці – Львів;
  • Чернівці – Одеса;
  • Чернівці – Полтава;
  • Чернівці – Кременчук.

Крім того, з 14 листопада призначено додаткові поїзди з Чернівців до станції Рава-Руська.

А з 15 листопада в тестовому режимі почне курсувати поїзд Чернівці – Рава Руська з пересадкою до Варшави.

Фото 2 — Із Чернівців хочуть запустити нові поїзди: до Запоріжжя й не тільки
Розклад руху пасажирських поїздів, станція Чернівці (станом на 4.11.2023). Фото: скриншот / "Укрзалізниця"
Фото 3 — Із Чернівців хочуть запустити нові поїзди: до Запоріжжя й не тільки
Розклад руху пасажирських поїздів, станція Чернівці (станом на 4.11.2023). Фото: скриншот / "Укрзалізниця"
Автор:
Артем Ющенко