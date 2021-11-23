Из-за аварии в Черниговской области задерживаются несколько поездов

Сегодня, 23 ноября, в связи с обрывом контактной сети на участке Чернигов – Нежин вблизи станции "Липов Рог" опаздывает ряд поездов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", с опозданием придут пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки до 2 часов 30 минут).

"Сообщаем, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы – Киев.

Пассажиры поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский прибудут на конечную станцию с задержкой на 1 час 30 минут", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ по реконструкции пути на участке Мироновка — имени Тараса Шевченко некоторые поезда пришли с опозданием.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовало обновление железной дороги.

В ближайшие годы по этой программе будут произведены и закуплены сотни новых пассажирских вагонов, поездов и локомотивов, десятки тысяч грузовых вагонов, а также электрифицированы сотни километров путей, что позволит расширить сеть высокоскоростных перевозок.

Перед этим стало известно, что "Укрзализныця" начинает реновацию станции "Татаров" в одноименном селе в Ивано-Франковской области, которая является ближайшей к горнолыжному курорту "Буковель".

При этом в октябре в УЗ заявили о планах проложить железнодорожную ветку непосредственно из Татарова в "Буковель" (село Поляница).