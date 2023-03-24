ЄС подарує Україні спецобладнання для ліквідації забруднень в акваторіях портів

Європейська агенція з безпеки мореплавства (EMSA) надасть Україні спеціалізоване обладнання для ліквідації забруднень в акваторіях морських портів. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

Відповідну угоду в рамках проєкту "Безпека мореплавства, безпека та захист морського середовища в регіонах Чорного та Каспійського морів" (BCSEA ІІ) було підписано 23 березня у головному офісі EMSA у Лісабоні (Португалія). Зазначається, що підписання цієї угоди стало результатом перемовин, які тривали протягом 2022 року.

"Ми дуже вдячні Європейській агенції з безпеки мореплавства за підтримку та сподіваємося на подальшу співпрацю. Надане обладнання для локалізації та ліквідації забруднень значно оновить та підсилить наші засоби для реагування на забруднення у Чорному морі", – наголосив заступник голови АМПУ Андрій Крейтор.

Він підкреслив, що сторони мають єдину мету - запобігти потенційним ризикам екологічних катастроф, які можуть мати транскордонний вплив внаслідок забруднень акваторій морських портів.

У свою чергу директорка EMSA Мая Маркович-Костелац підкреслила важливість подальшої продуктивної співпраці з Адміністрацією морпортів України у межах проєктів, які реалізуються її відомством.

Зазначимо, що Європейська агенція з безпеки мореплавства є окремою установою Європейського союзу, створеною в 2002 році. Воно забезпечує контроль виконання законодавства ЄС у сфері морської безпеки, надає технічную допомогу Євкромісії та державам-членам у розробці і реалізації такого законодавства. Також відомство займається моніторингом руху суден та вирішує оперативні завдання в сфері реагування на випадок забруднень нафтою.