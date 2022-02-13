Кабмин хочет решить проблему отмены авиаперелетов в Украине за 16 млрд грн – СМИ

Кабинет министров планирует выделить 16,6 млрд грн, которые станут гарантийным фондом для авиаперелетов в Украину.

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает "Страна".

По словам нардепа, этот фонд будет действовать с 14 февраля до момента уменьшения внешней угрозы.

Как стало известно, сегодня, 13 февраля, в 22:00 будет проведено заседание Бюджетного комитета Верховной Рады Украины, на котором, возможно, будет рассмотрен этот вопрос.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры прокомментировали заявления народного депутата Алексея Гончаренко о возможном закрытии воздушного пространства Украины 14 февраля в 16:00.

В Мининфраструктуры уверяют, что воздушное пространство Украины закрывать не будут, а информация о закрытии не соответствует действительности.

Ранее швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Перед этим сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".