Киев договорился с ЕИБ о кредите в €100 млн на закупку троллейбусов и вагонов метро

Власти Киева договорились с Европейским инвестиционным банком, что тот одолжит столице 100 млн евро за закупку троллейбусов и вагонов метро для коммунальных предприятий "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен".

Соответствующее кредитное соглашение подписали 10 декабря мэр Киева Виталий Кличко и глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон, говорится в сообщениях представительства Евросоюза в Украине и столичной администрации.

"Это первый кредит от ЕИБ в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства. Эта новая модель финансирования соответствует стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий", — отметил киевский градоначальник.

Ожидается, что в дальнейшем проект получит финансирование в форме грантов технической помощи в 3 млн евро для поддержки подготовки проекта, а также тендерной документации и процесса закупок.

1 декабря трастовый фонд "Восточного партнерства" по технической помощи (EPTATF) предоставил грант в размере 480 тысяч евро для поддержки проекта.

ЕИБ отмечает, что ведет также переговоры с многосторонним донорским Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) о предоставлении дальнейшей технической помощи проекту "Городской электрический транспорт города Киева", который финансируется параллельного с Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним, что ранее в этом году Киев на деньги, взятые у ЕИБ, закупил 20 сочлененных 27-метровых низкопольных трамваев "Татра-Юг". Первый такой вагон поступил в столицу в начале сентября. Остальные такие трамваи должны быть поставлены до января 2023 года.