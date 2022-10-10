Київський метрополітен відновив роботу

Під час масованих ракетних обстрілів метро в Києві працювало в режимі укриття, при цьому в 12:50 столичний метрополітен відновив роботу в звичайному режимі.

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Про це повідомив мер Віталій Кличко у Facebook.

Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

"Закликаю мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану! Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто. Також нагадаю, що підземні станції метро працюють і як укриття", — звернувся очільник міста до киян до гостей столиці.

10 жовтня повітряна тривога тривала в Києві 5 годин 37 хвилин, "відбій" дали в 12:24. Весь цей час метро працювало як укриття.

Столиця, як і низка інших міст та регіонів України, потрапила під ворожий вогонь. Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Києва загинуло вісім осіб.

Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Джерело фото: ua.depositphotos.com