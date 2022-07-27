Київстар, Океан Ельзи та Повернись живим розпочинають збір коштів на пікапи для військових

Національний мобільний оператор «Київстар», легендарний український гурт «Океан Ельзи» та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» об’єднали зусилля, аби підтримати захисників України та зібрати кошти на нові якісні авто для них. Київстар виділяє 10 000 000 грн на закупівлю транспортних засобів для гуманітарних потреб ЗСУ та закликає охочих долучитися. Зробити свій внесок можна за посиланням .

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У межах ініціативи відбулася прем’єра відео на нову пісню гурту «Океан Ельзи» – «Квіти мінних зон». Ця художня робота закликає пам’ятати про тих, хто щодня захищає нашу свободу та виборює перемогу для України на полі бою. Переглянути відео можна на YouTube за посиланням. Кошти від монетизації кліпу, пісні на музичних платформах, також будуть долучені до збору. Більше переглядів – більше зібраних грошей на пікапи.

«Кожного дня сотні тисяч українських добровольців і військових захищають нас, нашу землю, захищають майбутнє наших дітей. І їм потрібна допомога, зокрема, військовим потрібні пікапи. Я пропоную кожному з вас долучитися до кампанії по збору коштів на пікапи для наших воїнів. Пам'ятайте: маленької допомоги не буває! Кожна гривня наближає перемогу» – зазначає Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи».

Підтримати ініціативу можна перерахувавши будь-яку суму на рахунок БО «Повернись живим» за цим посиланням. Абоненти передплати Київстар мають додаткові можливості долучитись до збору: встановити унікальну Суперсилу «Допомога ЗСУ» у тарифах LOVE UA або відправити благодійні СМС на номер 88009. Детальніше про усі можливості допомоги за посиланням.

«Команда Київстар щодня докладає великих зусиль, аби українці залишалися на зв’язку. Але це можливо лише завдяки українським захисникам і захисницям, які на передовій виборюють нашу свободу. Тому, об’єднавши зусилля з партнерами, ми хочемо підтримати військових і закликаємо всіх охочих приєднуватися. Тільки разом ми можемо впевнено рухатися назустріч перемозі!» – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

Всі залучені кошти будуть перераховані до благодійного фонду «Повернись живим», який вже 8 років забезпечує військових сучасною технікою, а також проводить спеціальні тренінги, які допомагають захищати Україну.

«Пікап, певно, найзручніше авто для військових. У фронтових умовах нова машина — не просто засіб пересування, це ще й запорука безпечного виконання завдань. В бою, або під час обстрілу, військові не повинні думати про справність машини й про те, чи витримає навантаження її двигун, або, чи не підведуть гальма. Саме тому ми збираємо на чергову партію саме нових пікапів, і сподіваємося, що нашу спільну ініціативу підтримають усі небайдужі», — коментує Олег Карпенко, керівник напрямку по роботі з партнерами «Повернись живим».

Збір коштів триватиме до 24 серпня 2022 року.