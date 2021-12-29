Компания Waymo создаст парк беспилотных электрических роботакси (ФОТО)

Компания по производству беспилотных автомобилей Alphabet Waymo в партнерстве с китайским автопроизводителем Geely работают над созданием парка полностью электрических беспилотных роботакси. Об этом сообщила пресс-служба компании Waymo.

Автомобили спроектируют в Швеции, где Geely владеет шведским автопроизводителем Volvo. Их адаптируют на базе полностью электрического пятидверного авто Zeekr от Geely. Затем Waymo оснастит автомобили аппаратным и программным обеспечением, необходимым для автономного вождения. Waymo планирует выйти с парком роботакси на рынок США.

Waymo делают автомобиль похожим на минивэн. Фото: сайт Waymo

На концептуальных изображениях готового автомобиля, которыми поделился Waymo, показано авто, специально разработанное для автономных поездок.

Он имеет плоский пол, низкую высоту ступеньки и конструкцию без стоек для удобного входа и выхода, а также раздвижные двери, откидные сиденья и много места для головы. У Waymo добавили, что у новых моделей будет интерьер без руля и педалей — просто экран.

У авто не будет руля и педалей. Фото: сайт Waymo

Примечательно, что концепции Waymo делают автомобиль больше похожим на минивэн, в то время как Geely Zeekr 001 имеет дизайн, который больше похож на нечто среднее между универсалом и внедорожником.

В настоящее время автомобильный мир переживает этап преображения. Новые стартапы постоянно удивляют своей необычностью. Например, африканский стартап Phractyl предложил новую концепцию аэротакси — с крыльями, наклоняемой кабиной и "птичьими" лапами. Максимальная скорость такого такси 180 км/ч, запас хода — 150 км.

Разработкой летающих такси занимаются и другие компании. На авиасаммите в Тулузе была представлена модель CityAirbus NextGen. Это воздушное судно оснащено электродвигателем и похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера.

Кроме того, американская компания Joby Aviation намерена начать предоставлять услуги аэротакси в 2024 году. В этом году компания показала полет своего летающего электротакси.