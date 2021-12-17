МАУ сократила количество авиарейсов в Италию

Из-за усиления карантинных ограничений для туристов из Украины со стороны Министерства здравоохранения Италии авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) сокращает частоту авиарейсов между Украиной и Италией.

Как информирует пресс-служба МАУ, будет уменьшено количество рейсов в Рим и Милан на период с января по февраль 2022 года.

В частности, с 16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года въезд на территорию Италии разрешен только определенным категориям граждан:

– владельцам вида на жительство в Италии;

– гражданам, въезжающим на территорию Италии с подтвержденными мотивами работы, обучения или лечения;

– в отдельных случаях по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований.

При въезде гражданам Украины, которые относятся к указанным выше категориям, необходимо:

– до прибытия заполнить онлайн-форму санитарного контроля;

– предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на Covid-19 (сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета);

– активизировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях согласно территории проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании которой провести повторное тестирование.

Более подробная информация об исключениях опубликована на официальном сайте посольства Италии в Украине.

В свою очередь авиакомпания МАУ предлагает своим пассажирам, не относящимся к особым категориям граждан и у которых приобретены авиабилеты в Рим и Милан:

– изменить маршрут путешествия на любые собственные рейсы МАУ и внутренние код-шер рейсы МАУ, выполняемые в период 16 декабря 2021 года – 28 февраля 2022 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу согласно кабине обслуживания в оригинальном билете.

Напомним, Италия с 16 декабря закрыла свои границы для украинцев из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины не смогут въехать в страну, в том числе с целью туризма.

Ранее правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Теперь при въезде на территорию страны нужно предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.