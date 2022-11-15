Метро в Києві відновлює рух в звичайному режимі після 4-годинної повітряної тривоги

Після ракетної атаки на Київ і 4-годинної повітряної тривоги 15 листопада поїзди в столичному метрополітені відновили рух в звичайному режимі. Про це мер Віталій Кличко повідомив близько 18:30.

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На деяких станціях за чотири години тривоги зібралося багато людей, тому висадку пасажирів відновлюють поступово.

"Через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка пасажирів далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась. Зелена лінія метро курсувала від станції "Сирець" до станції "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора", — резюмував мер.

Синя лінія метро курсує у звичайному режимі, метрополітен поступово відновлює рух в звичайному режимі.

Нагадаємо, Внаслідок ракетної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада НЕК “Укренерго” запроваджує аварійні відключення в низці областей України, у тому числі і в Києві. У столиці без світла попередньо щонайменше половина споживачів.

У інших регіонах ситуація також складна. Близько 80% Львова знеструмлені. У Волинській області влада закликає населення запастися усім необхідним.

Джерело фото: ua.depositphotos.com