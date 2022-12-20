Метрополітен у Києві працює без обмежень. "Кільцева електричка" продовжує рух, але не за графіком - КМДА

Рух поїздів на всіх лініях київського метрополітену відновлено."Кільцева електричка" продовжує рух, але не за графіком.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська" "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.

"Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлено додатково", - зазначили в КМДА.

В 9.00 в КМДА повідомили, що рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено.

Також запрацювали на вхід станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна”.

Також "Кільцева електричка" продовжує рух, але не за графіком.

Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці.

7301 +7 хв

7303 +4 хв

7306 +1 год. 11 хв

7406 +25 хв

7408 + 41 хв

7308 + 39 хв

7310 +9 хв

7410 +20 хв

7407 +1 год. 11 хв

7307 +30 хв

7412 +32 хв

7312 +30 хв

7305 +40 хв

7405 +37 хв.



Про зміни в роботі "Київської кільцевої електрички" можна дізнатися в телеграм-каналі Kyiv city express.

Зазначимо, 20 грудня у Києві відкриють дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Буде вільним і перехід між ними. Ці дві станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що в умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену в Києві буде призупинений – підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.