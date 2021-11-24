Мининфраструктуры просит компенсировать авиакомпаниям 104 млн грн за эвакуацию украинцев в 2020 году

Министерство инфраструктуры подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о выплате украинским авиакомпаниями 104 млн грн компенсаций за осуществление эвакуационных рейсов в период первой волны пандемии Covid-19 в 2020 году.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн — это вся сумма, которую должно государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось наконец снять все вопросы, которые были у Министерства финансов", — сказал он.

Чиновник выразил надежду, что в течение нескольких недель после принятия Кабмином такого решения все эти средства будут авиаперевозчикам выплачены.

Напомним, что эвакуировать украинских граждан из Китая, где первоначально выявили новый коронавирус, в феврале 2020 года вызвались компании SkyUp и "Международные авиалинии Украины". В марте, когда вспышка Covid-19 затронула Италию, спецрейсы в связи с закрытием границ были организованы и из этой страны, а также ряда других европейских стран. МАУ в апреле также эвакуировала украинцев из США.

Тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что все компании, выполнявшие эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок, получат от государства компенсации. По его словам, помощь у властей запросили все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Розу Ветров" и Azur Air Ukraine.