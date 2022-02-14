Мининфраструктуры проверяет маршруты для суден в Черном море, чтобы исключить вероятность блокирования судоходства

По поручения Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография начала внеплановую проверку структуры рельефа дна в северо-западной части Черного моря. Работы проводят, чтобы исключить вероятность блокады портов Одесского залива и гарантиторавать возможность судоходства в этом районе моря.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

В ведомстве объясняют, что проверка связна с планами России провести военные учения в Черном море. Это может усложнить проход торговых суден к украинским морским портам.

"Из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки", — отметили в ведомстве.

При плавании суднам, направляющимся в порты Одесского залива, необходимо соблюдать изобаты глубин 20 метров. По результатам гидрографических работ 2017 года, в этом районе глубины составляют от 15 до 22 метров. Поэтому Госгидрография должна уточнить и точно выяснить маршруты, по которым судна смогут беспрепятственно добраться до портов.

Гидрографические работы продлятся до конца дня 14 февраля. А результаты опубликуют незамедлительно, подчеркнули в Мининфраструктуры.

"Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики, в частности морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники", — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, в начале февраля Российская Федерация сообщила о блокировании части акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений.

В свою очередь Мининфраструктуры заявило, что такие действия России могут вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

Позже Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений. При этом что касается блокирования судоходства в Черном море, то ситуация остается без изменений.

Отметим, в январе 2022 года Россия уже проводила учения в Черном море, в которых участвовали более 20 кораблей. Тогда после проведения артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим корабли, и средствам воздушного нападения условного противника российские корабли вернулись в места базирования.