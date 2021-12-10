На Центральном автовокзале Киева появилась экспресс-доставка посылок

На Центральном автовокзале Киева началась экспресс-доставка документов и посылок автобусами по Украине, Европе и странам СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрпас".

"На автовокзале всегда существовала проблема с передачей посылок: люди шли в автобусы, просили водителей взять посылку, чтобы передать в другой город, платили им наличными и никогда не получали гарантии, что передача доедет", — отмечает директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

По его словам, на автовокзале наконец-то доставку посылок сделали цивилизованной. Теперь, чтобы передать передачу, нужно просто обратиться в отделение экспресс-доставки, заплатить фиксированный тариф за передачу, получить накладную и все.

"Таким образом мы избавились от необлагаемой наличности и вывели доставку посылок в "белый" рынок, также это помогает в борьбе с нелегальными перевозчиками, которые помимо незаконных перевозок пассажиров осуществляют и доставку передач".

За месяц работы сервиса с Центрального автовокзала было передано более 1000 посылок. Пассажиры передают все: от сноубордов до киевских тортов.

Чаще посылки по территории Украины отправляли в Одессу, Умань, Харьков. Если говорить о самых популярных европейских отправках, то это Варшава, Краков, Вроцлав.

Отметим, в управлении компании "Укрпас" Центральный автовокзал Киева, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная", а также 18 автостанций в Киевской области.

Напомним, компания "Новая почта" обновит некоторые тарифы и введет новые услуги с 2022 года. В частности, тариф на доставку документов составит 40 грн, а акционная цена на доставку посылки в почтамт сохранится.