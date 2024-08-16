На Чернігівщині завершують будівництво мостового комплексу через Десну: коли відновлять рух (ФОТО)

Компанія "Автострада" на Чернігівщині завершує будівництво мостового комплексу через річку Десна. Рух другою чергою планують відновити у середині жовтня.

Про це повідомив засновник компанії "Автострада" Максим Шкіль.

Він зауважив, що вже майже 2 роки триває будівництва одного з найбільших об’єктів компанії — 628 метрового мостового комплексу.

Як наголосив Шкіль, лише на проєктування таких обʼєктів потрібно кілька років. Але фахівці компанії розробили проєкт мосту за 5 місяців.

"Багато технічних рішень ухвалювалось разом проектантами та будівельниками безпосередньо під час будівництва. Продумано кожну деталь — від скляних панно на мачтах освітлення із зображенням історичних пам’яток древнього Чернігова до зручних транспортних розвʼязок, підземних переходів, велодоріжок, проїздів для маломобільних груп населення", - підкреслив Шкіль.

Він пояснив, що оскільки Десна — судноплавна річка з високим рівнем води, будівельникам перш за все потрібно було забезпечити відповідний габарит мосту по ширині та висоті.

Тому 106-метровий прогін над руслом річки зробили металевим без опор у воді. Монтаж таких прогонів у руслі річки спеціалісти провели методом насування.

"Це складний та унікальний процес, з точки зору всіх технічних рішень — елементи металевої конструкції заздалегідь монтувалися та зварювалися на збиральному стапелі. Насування здійснювалося за допомогою двох потужних гідравлічних домкратів, які штовхали конструкції вперед на вже готові опори", - розповів Шкіль.

За його словами, балки 106-метрового прогону над руслом річки виготовлені з останньої довоєнної партії сталі металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

Шкіль додав, що при будівництві прогонів мосту над берегами фахівці використовували метод постнапруження, тому така конструкція більш стійка до утворень тріщин, має меншу вагу, довговічніша та естетичніша.

Наразі будівельники наносять гідроізоляцію на проїзну частину та готуються до влаштування гусасфальту, що на відміну від традиційної асфальтобетонної суміші має вищу зносостійкість, міцність, повністю водонепроникний, тож відповідно і служитиме значно довше.

Паралельно асфальтують під’їзні шляхи до мосту, ставлять бордюрний камінь та виконують роботи з безпеки руху — монтують перильне та бар’єрне огородження, встановлюють архітектурне освітлення.

Як повідомив Шкіль, завершення робіт та пуск руху другою чергою планується 15 жовтня 2024 року.

Зауважимо, міст у Чернігові був зруйнований в березні 2022 року. В квітні 2022 року, одразу після звільнення Чернігівщини, компанія "Автострада" почала відновлювати інфраструктуру області. За цей рік компанія розчистила сотні кілометрів доріг, забезпечила проїзди основними трасами, зокрема М01, М02 та Р69.

Новий міст через Десну буде довшим за попередній на 56 метрів, його довжина складатиме 628 м.

Також міст матиме чотири смуги руху, а не дві. Вартість будівництва нового мосту становитиме 4,8 мільярда гривень.

15 травня в Чернігові відкрили рух першою чергою нового мосту з київської траси через Десну.