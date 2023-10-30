На кордоні з Молдовою тимчасово призупинить роботу один з пунктів пропуску: у чому причина

У вівторок, 31 жовтня, пункт пропуску "Мамалига-Крива", що на українсько-молдовському кордоні, тимчасово призупинить свою роботу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують в Держприкордонслужбі, молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання.

У відомстві нагадують, що найближчі пункти пропуску для перетину – "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани".

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, Україна ініціює створення "зеленого коридору" між автомобільними пунктами пропуску "Рені – Джюрджюлешти – Галац" на кордоні з Молдовою та Румунією.